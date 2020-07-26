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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:50
Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Мені оформлювали пудру без дівчини, правда ліміт не дали
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:44
может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:27
lincoln2 написав:
и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
Почему нету? Обязательно есть, 15 грн.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:08
Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Можно и не брать.
Заказал в отделении без прекрасной половины и получил сам.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 01:22
lincoln2 написав:
может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
Ви ніби не в Україні живете. Якщо хочете точно забрати, то попередньо замовляти потрібно практично у будь-якому банку - фондами у касі практично ніхто не тримає. ТАСька офіційно приймає замовлення "за 3 робочі дні", хоча вдавалося замовити й по схемі "через 2 на 3-й". Доки чекаєте інкасації - промаринуйте суму на Ощадному.
guntherhouse777 написав: Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Можно и не брать.
Заказал в отделении без прекрасной половины и получил сам.
Давайте детально: замовляли на себе чи на фунта; які були застосовані засоби маскування?
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