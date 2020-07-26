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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3486348734883489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:50

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Алексей77 написав:Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте

Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины? ;)
Мені оформлювали пудру без дівчини, правда ліміт не дали
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 179
З нами з: 26.01.20
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:44

Re: ТАСКОМБАНК

может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
lincoln2
 
Повідомлень: 630
З нами з: 05.02.11
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Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:27

  lincoln2 написав:и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?

Почему нету? Обязательно есть, 15 грн.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:08

  Vorlon написав:
  Алексей77 написав:Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте

Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины? ;)

Можно и не брать.
Заказал в отделении без прекрасной половины и получил сам.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 01:22

  lincoln2 написав:может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?

Ви ніби не в Україні живете. Якщо хочете точно забрати, то попередньо замовляти потрібно практично у будь-якому банку - фондами у касі практично ніхто не тримає. ТАСька офіційно приймає замовлення "за 3 робочі дні", хоча вдавалося замовити й по схемі "через 2 на 3-й". Доки чекаєте інкасації - промаринуйте суму на Ощадному.

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:
  Алексей77 написав:Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте

Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины? ;)

Можно и не брать.
Заказал в отделении без прекрасной половины и получил сам.

Давайте детально: замовляли на себе чи на фунта; які були застосовані засоби маскування?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 554 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 04:09

К своей Б5 заказал на жену (она уже была клиентом Таси) Пудру.
Через день забрал (В отделении не было пластика)
Что такое "заказал на фунта"-я не знаю.
Способов маскировки не применял.
Время тогда было иное-пудра-допка была бесплатной и люди намордников не носили.)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 06:33

  guntherhouse777 написав:К своей Б5 заказал на жену (она уже была клиентом Таси) Пудру.
Через день забрал (В отделении не было пластика)
Что такое "заказал на фунта"-я не знаю.
Способов маскировки не применял.
Время тогда было иное-пудра-допка была бесплатной и люди намордников не носили.)

Так не цікаво. Якщо будете замовляти на чужу людину, як радили вище, то так точно не вийде, а про те, що касир порушив Закон "Про платіжні системи" в інтересах клієнта можна було і не згадувати.

Фунт:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 554 раз.
 
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  #<1 ... 3486348734883489
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