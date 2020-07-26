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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:50
Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Мені оформлювали пудру без дівчини, правда ліміт не дали
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:44
может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
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lincoln2
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:27
lincoln2 написав:
и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
Почему нету? Обязательно есть, 15 грн.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:08
Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Можно и не брать.
Заказал в отделении без прекрасной половины и получил сам.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 01:22
lincoln2 написав:
может ,кто в курсе...как сейчас дела с выплатой дол депо у Таси ? нужно ли за 2 дня заказывать на отделение ... и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
Ви ніби не в Україні живете. Якщо хочете точно забрати, то попередньо замовляти потрібно практично у будь-якому банку - фондами у касі практично ніхто не тримає. ТАСька офіційно приймає замовлення "за 3 робочі дні", хоча вдавалося замовити й по схемі "через 2 на 3-й". Доки чекаєте інкасації - промаринуйте суму на Ощадному.
guntherhouse777 написав: Vorlon написав: Алексей77 написав:
Слышал. Так она вроде для прекрасной половины? Поправте
Поправляю: берёте в охапку свою жену, любимую, мать или просто симпатичную знакомую в конце-концов и оформляете на неё допку "Pudra Card". Есть же в вашей жизни женщины?
Можно и не брать.
Заказал в отделении без прекрасной половины и получил сам.
Давайте детально: замовляли на себе чи на фунта; які були застосовані засоби маскування?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 04:09
К своей Б5 заказал на жену (она уже была клиентом Таси) Пудру.
Через день забрал (В отделении не было пластика)
Что такое "заказал на фунта"-я не знаю.
Способов маскировки не применял.
Время тогда было иное-пудра-допка была бесплатной и люди намордников не носили.)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 27 лип, 2020 06:33
guntherhouse777 написав:
К своей Б5 заказал на жену (она уже была клиентом Таси) Пудру.
Через день забрал (В отделении не было пластика)
Что такое "заказал на фунта"-я не знаю.
Способов маскировки не применял.
Время тогда было иное-пудра-допка была бесплатной и люди намордников не носили.)
Так не цікаво. Якщо будете замовляти на чужу людину, як радили вище, то так точно не вийде, а про те, що касир порушив Закон "Про платіжні системи" в інтересах клієнта можна було і не згадувати.
Фунт:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:20
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, как пополнить В5, чтобы деньги зашли сегодня на счёт. Раньше пополнял с ощадного, но после снижения ставок там пусто...
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:24
Anadonta если есть лимит и долг - то пимпой. Ну или СЭПом. Если налом то через кассу, не давая кассиру карту
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:49
Flamingo
Да, есть лимит и небольшая задолженность.
"Пимпой" в том числе и с карт, подвязанных в TAS2U (тот же Моно или ПооКредит)? Если СЭП - не нахожу IBAN, а Договора под рукой нет. В отделение ехать не хотелось бы...
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Anadonta
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