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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:18
Anadonta да конечно - пимпой с привязанных карт это то что вам надо
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:51
Re: ТАСКОМБАНК
Горячая линия может подсказать IBAN.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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