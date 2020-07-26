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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:18
Anadonta да конечно - пимпой с привязанных карт это то что вам надо
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:51
Anadonta написав:
Если СЭП - не нахожу IBAN, а Договора под рукой нет.
Горячая линия может подсказать IBAN.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:35
Anadonta написав:
не нахожу IBAN
сам счет 2620 для Б5 мона подсмотреть в хистори начислений КБ
А потом через https://bank.gov.ua/ua/iban
сгенерить ИБАН
Привет рукожопам Тасюньки, которые 100 лет делают Выписку и Реквизиты у Т2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:38
Ferlakur написав: lincoln2 написав:
и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?
Почему нету? Обязательно есть, 15 грн.
отправляю на ощадный , даю день отлежаться , и потом с паспортом снимаю...верно ?
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