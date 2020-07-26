Доброго дня. Зняття коштів з рахунку "Ощадний" в касі Банку не тарифікується, якщо кошти обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня. Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням: https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... epozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf
А как мона узнать, шо кошти ВЖЕ обліковуються на рахунку більше 1 банківського дня? Десь в ТАС2Ю мона Виписку по рахунку запитати/отримати?
Якщо зарахування в 13-00 сьогодні то в 13-01 завтра вже в касі без комісії? Виписка має бути де її взяти... приєднуюсь до запитання?
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А как мона узнать, шо кошти ВЖЕ обліковуються на рахунку більше 1 банківського дня? Десь в ТАС2Ю мона Виписку по рахунку запитати/отримати?
Якщо зарахування в 13-00 сьогодні то в 13-01 завтра вже в касі без комісії? Виписка має бути де її взяти... приєднуюсь до запитання?
Та в 9:00 уже завтра в кассе без комисс ОфПред еще не знает
Похоже тут принцип типа: в день прихода (по счету) снимать низзя. Но хто-то решил отааак витиевааато написать про облікування -- кабуто у них дето есть счетчик обліку Ото хай у Ахмет-Бая позичат, за одно хай он их научит выписку рисовать. Трындуны
Коли початок і кінець цього банківського дня? Чи залежить від того коли кошти зарахувались на рахунок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.