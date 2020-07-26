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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3487348834893490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:18

Anadonta да конечно - пимпой с привязанных карт это то что вам надо
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Anadonta написав:Если СЭП - не нахожу IBAN, а Договора под рукой нет.
Горячая линия может подсказать IBAN.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Anadonta написав:не нахожу IBAN

сам счет 2620 для Б5 мона подсмотреть в хистори начислений КБ
А потом через https://bank.gov.ua/ua/iban сгенерить ИБАН :idea:
Привет рукожопам Тасюньки, которые 100 лет делают Выписку и Реквизиты у Т2Ю :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:38

  Ferlakur написав:
  lincoln2 написав:и нету ли комиса при выплате с Вик енда в кассе ?

Почему нету? Обязательно есть, 15 грн.

отправляю на ощадный , даю день отлежаться , и потом с паспортом снимаю...верно ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53

Доброго дня.
Зняття коштів з рахунку "Ощадний" в касі Банку не тарифікується, якщо кошти обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
Ознайомитись з тарифами можливо за посиланням: https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... epozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:30

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Зняття коштів з рахунку "Ощадний" в касі Банку не тарифікується, якщо кошти обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня...

TASCOMBANK, у вас ссыль битая. Я подправил :)
Poslugy ta taryfy za vkladamy

А как мона узнать, шо кошти ВЖЕ обліковуються на рахунку більше 1 банківського дня? Десь в ТАС2Ю мона Виписку по рахунку запитати/отримати?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:45

  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Зняття коштів з рахунку "Ощадний" в касі Банку не тарифікується, якщо кошти обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня...

TASCOMBANK, у вас ссыль битая. Я подправил :)
Poslugy ta taryfy za vkladamy

А как мона узнать, шо кошти ВЖЕ обліковуються на рахунку більше 1 банківського дня? Десь в ТАС2Ю мона Виписку по рахунку запитати/отримати?

Якщо зарахування в 13-00 сьогодні то в 13-01 завтра вже в касі без комісії?
Виписка має бути де її взяти... приєднуюсь до запитання?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:54

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Зняття коштів з рахунку "Ощадний" в касі Банку не тарифікується, якщо кошти обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня...

TASCOMBANK, у вас ссыль битая. Я подправил :)
Poslugy ta taryfy za vkladamy

А как мона узнать, шо кошти ВЖЕ обліковуються на рахунку більше 1 банківського дня? Десь в ТАС2Ю мона Виписку по рахунку запитати/отримати?

Якщо зарахування в 13-00 сьогодні то в 13-01 завтра вже в касі без комісії?
Виписка має бути де її взяти... приєднуюсь до запитання?

Та в 9:00 уже завтра в кассе без комисс :P
ОфПред еще не знает :(

Похоже тут принцип типа: в день прихода (по счету) снимать низзя. Но хто-то решил отааак витиевааато написать про облікування -- кабуто у них дето есть счетчик обліку :mrgreen: Ото хай у Ахмет-Бая позичат, за одно хай он их научит выписку рисовать. Трындуны :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:09

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:більше 1 банківського дня

Коли початок і кінець цього банківського дня?
Чи залежить від того коли кошти зарахувались на рахунок?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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