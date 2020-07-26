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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:50
Rebel написав:
Щось не бачу змін у тарифах картки. Звідки така інформація?
Звоните на горячку Конкорда, новость была более месяца назад, поэтому ссылку сходу не найду, ибо для меня всё равно это уже не актуально.
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