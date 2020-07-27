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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3488348934903491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Rebel написав:Щось не бачу змін у тарифах картки. Звідки така інформація?

Звоните на горячку Конкорда, новость была более месяца назад, поэтому ссылку сходу не найду, ибо для меня всё равно это уже не актуально.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:57

  Квесторе_поверніться написав:
  TASCOMBANK написав:більше 1 банківського дня

Коли початок і кінець цього банківського дня?
Чи залежить від того коли кошти зарахувались на рахунок?

когда увидели на счету, тогда и зачислились - это же не автризационный остаток по карте.
банковский день - скорее всего от 0 до 24-00 рабочего дня, т.е. внесли сегодня, то снять послезавтра - это если по логике полного банковского дня. А с 13 сегодня до 13 завтра - это пол дня сегодня и пол дня завтра, а целого дня нет, думаю они так будут считать.
ol_zy
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  #<1 ... 3488348934903491
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