Звоните на горячку Конкорда, новость была более месяца назад, поэтому ссылку сходу не найду, ибо для меня всё равно это уже не актуально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:50
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:57
когда увидели на счету, тогда и зачислились - это же не автризационный остаток по карте.
банковский день - скорее всего от 0 до 24-00 рабочего дня, т.е. внесли сегодня, то снять послезавтра - это если по логике полного банковского дня. А с 13 сегодня до 13 завтра - это пол дня сегодня и пол дня завтра, а целого дня нет, думаю они так будут считать.
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:39
Чи є можливість виводу грн з банку безготівковим шляхом? Платежі в ІБ платні, а через P2P, наприклад, в Альфу? Які ліміти на карту?
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