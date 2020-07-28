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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:50
Rebel написав:
Щось не бачу змін у тарифах картки. Звідки така інформація?
Звоните на горячку Конкорда, новость была более месяца назад, поэтому ссылку сходу не найду, ибо для меня всё равно это уже не актуально.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 00:57
Квесторе_поверніться написав: TASCOMBANK написав:
більше 1 банківського дня
Коли початок і кінець цього банківського дня?
Чи залежить від того коли кошти зарахувались на рахунок?
когда увидели на счету, тогда и зачислились - это же не автризационный остаток по карте.
банковский день - скорее всего от 0 до 24-00 рабочего дня, т.е. внесли сегодня, то снять послезавтра - это если по логике полного банковского дня. А с 13 сегодня до 13 завтра - это пол дня сегодня и пол дня завтра, а целого дня нет, думаю они так будут считать.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 07:39
Чи є можливість виводу грн з банку безготівковим шляхом? Платежі в ІБ платні, а через P2P, наприклад, в Альфу? Які ліміти на карту?
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Haza
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:19
Haza написав:
Чи є можливість виводу грн з банку безготівковим шляхом? Платежі в ІБ платні, а через P2P, наприклад, в Альфу? Які ліміти на карту?
Все окомисовали, демоны, кроме:
Тока с вики можно дернуть чем-то.
Па14999 за раз.
Что такое было, что только 75к в сутки. Но, наверняка, можно поднять.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:32
А з платівки?
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Haza
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:34
Haza написав:
А з платівки?
С Платівки мона нашару перевести на Виику
Ну или снять нал в любом АТМ. Это Тасе больше нравится чем р2р
Мона попробовать СЭПом по 10К покидать за 5грн/оп
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 29 лип, 2020 08:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:37
Haza написав:
А з платівки?
Прямой выход с Плативки уже с комисом. Прям недавно улучшили
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:41
Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!
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Haza
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:43
Haza написав:
Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!
Предвар заказать ток не забудьте, от 25К
... делайте хоть что-нибудь!
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