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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3488348934903491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Rebel написав:Щось не бачу змін у тарифах картки. Звідки така інформація?

Звоните на горячку Конкорда, новость была более месяца назад, поэтому ссылку сходу не найду, ибо для меня всё равно это уже не актуально.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:57

  Квесторе_поверніться написав:
  TASCOMBANK написав:більше 1 банківського дня

Коли початок і кінець цього банківського дня?
Чи залежить від того коли кошти зарахувались на рахунок?

когда увидели на счету, тогда и зачислились - это же не автризационный остаток по карте.
банковский день - скорее всего от 0 до 24-00 рабочего дня, т.е. внесли сегодня, то снять послезавтра - это если по логике полного банковского дня. А с 13 сегодня до 13 завтра - это пол дня сегодня и пол дня завтра, а целого дня нет, думаю они так будут считать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:39

Чи є можливість виводу грн з банку безготівковим шляхом? Платежі в ІБ платні, а через P2P, наприклад, в Альфу? Які ліміти на карту?
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:19

  Haza написав:Чи є можливість виводу грн з банку безготівковим шляхом? Платежі в ІБ платні, а через P2P, наприклад, в Альфу? Які ліміти на карту?

Все окомисовали, демоны, кроме:
Тока с вики можно дернуть чем-то.
Па14999 за раз.
Что такое было, что только 75к в сутки. Но, наверняка, можно поднять.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:32

А з платівки?
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:34

  Haza написав:А з платівки?

С Платівки мона нашару перевести на Виику :mrgreen:
Ну или снять нал в любом АТМ. Это Тасе больше нравится чем р2р :mrgreen:
Мона попробовать СЭПом по 10К покидать за 5грн/оп :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 29 лип, 2020 08:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:37

  Haza написав:А з платівки?

Прямой выход с Плативки уже с комисом. Прям недавно улучшили
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:41

Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:43

  Haza написав:Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!

Предвар заказать ток не забудьте, от 25К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:46

  Haza написав:Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!

А они кассиров хотели сокращать :)
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ukrprom2014
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