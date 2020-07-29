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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3489349034913492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:46

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
maxstar
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Повідомлень: 48
З нами з: 11.07.18
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  #<1 ... 3489349034913492
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