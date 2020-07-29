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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:46
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
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maxstar
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:16
maxstar написав:
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
А у них фунты без комиссии можно будет снять потом?
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Adast
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:19
Haza написав:
Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!
И счет за кеды отправьте Тасе)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:44
maxstar написав:
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
Интересно, если правда.
Но к карте открывается весь набор счетов (во всех валютах), не только фунтовый?
Будете заказывать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48
Adast написав: maxstar написав:
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
А у них фунты без комиссии можно будет снять потом?
ні
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