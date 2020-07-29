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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:46
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
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maxstar
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:16
maxstar написав:
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
А у них фунты без комиссии можно будет снять потом?
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Adast
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Додано: Сер 29 лип, 2020 22:19
Haza написав:
Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!
И счет за кеды отправьте Тасе)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:44
maxstar написав:
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
Интересно, если правда.
Но к карте открывается весь набор счетов (во всех валютах), не только фунтовый?
Будете заказывать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48
Adast написав: maxstar написав:
Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
А у них фунты без комиссии можно будет снять потом?
ні
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:11
Заказал свежую Кред. историю. Вижу, что ТАС в мае что-то смотрел через 10 дней после того, как я просил в отделении дать лимит на Б5:
[1] - Мониторинг (не влияет на кредитный рейтинг)
Кто в курсе, что это? В день запроса лимита запроса в УБКИ не было.
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Striker
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:23
Доброго дня.
Інформуємо, що з 24.06.2019 року призупинене відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:29
TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що з 24.06.2019 року призупинене відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card.
Чекаєм аХцію...рік Віки без абонки.
Скільки ше чекати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:55
Striker написав:
Кто в курсе, что это? В день запроса лимита запроса в УБКИ не было.
Тася осваивает новые технологии
и решила понаблюдать за Вами.
Фактически, если Вы оформляете кредитный продукт с отдельным счётом, то в день оформления банк сразу обращается в кредитное бюро с запросом "Заявка на кредит" (влияет на кредитный рейтинг).
Когда я обращался за повышением лимитов по картам, то никакого запроса в УБКИ не было — это говорило о том, что я не прошёл предварительный скоринг. После этого Тася не мониторила, видимо не умели.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:58
Квесторе_поверніться написав: TASCOMBANK написав:
Доброго дня.
Інформуємо, що з 24.06.2019 року призупинене відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card.
Чекаєм аХцію...рік Віки без абонки.
Скільки ше чекати?
Мабуть все, хоронять
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Faceless
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