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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3489349034913492

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:46

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:16

  maxstar написав:Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...

А у них фунты без комиссии можно будет снять потом? :D
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:19

  Haza написав:Капец, тоді готівкою виносити буду. Всім дякую!

И счет за кеды отправьте Тасе)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:44

  maxstar написав:Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...

Интересно, если правда.
Но к карте открывается весь набор счетов (во всех валютах), не только фунтовый?
Будете заказывать?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48

  Adast написав:
  maxstar написав:Сегодня менеджер банка сказал, что можно получить карту Weekend. Но нужно писать специалиальное заявление что нужна карта в фунтах. Сказала уточнит как писать заявление и перезвонит . Смахивает на бред...

А у них фунты без комиссии можно будет снять потом? :D

ні
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:11

Заказал свежую Кред. историю. Вижу, что ТАС в мае что-то смотрел через 10 дней после того, как я просил в отделении дать лимит на Б5:
[1] - Мониторинг (не влияет на кредитный рейтинг)
Кто в курсе, что это? В день запроса лимита запроса в УБКИ не было.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:23

Доброго дня.
Інформуємо, що з 24.06.2019 року призупинене відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:29

  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Інформуємо, що з 24.06.2019 року призупинене відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card.

Чекаєм аХцію...рік Віки без абонки.
Скільки ше чекати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:55

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Кто в курсе, что это? В день запроса лимита запроса в УБКИ не было.
Тася осваивает новые технологии :D и решила понаблюдать за Вами.
Фактически, если Вы оформляете кредитный продукт с отдельным счётом, то в день оформления банк сразу обращается в кредитное бюро с запросом "Заявка на кредит" (влияет на кредитный рейтинг).

Когда я обращался за повышением лимитов по картам, то никакого запроса в УБКИ не было — это говорило о том, что я не прошёл предварительный скоринг. После этого Тася не мониторила, видимо не умели.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:58

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  TASCOMBANK написав:Доброго дня.
Інформуємо, що з 24.06.2019 року призупинене відкриття карткового рахунку для продукту Weekend Card.

Чекаєм аХцію...рік Віки без абонки.
Скільки ше чекати?
Мабуть все, хоронять
Faceless
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