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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:31
Re: ТАСКОМБАНК
На гарячке кура сказала что пин-код к тасовской карте можно поменять только в банкоматах тазика. Это правда или кура не знает наверняка?
.......
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:21
Re: ТАСКОМБАНК
Boundless, это правда
Проверял на WC, в чужих банкомат это не сделать — Тася препятствует этому.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:55
Re: ТАСКОМБАНК
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