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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3490349134923493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:31

Re: ТАСКОМБАНК

На гарячке кура сказала что пин-код к тасовской карте можно поменять только в банкоматах тазика. Это правда или кура не знает наверняка?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:21

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless, это правда :(
Проверял на WC, в чужих банкомат это не сделать — Тася препятствует этому.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:55

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:хоронять

Невже і діючі закриють? :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:05

  Кочевник написав:
  Faceless написав:хоронять

Невже і діючі закриють? :(

Сподіваюсь, що ні - я нею активно користуюся. Але все може бути
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:32

Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4592
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