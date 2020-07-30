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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:31
На гарячке кура сказала что пин-код к тасовской карте можно поменять только в банкоматах тазика. Это правда или кура не знает наверняка?
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Boundless
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:21
Boundless, это правда
Проверял на WC, в чужих банкомат это не сделать — Тася препятствует этому.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:55
Faceless написав:
хоронять
Невже і діючі закриють?
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Кочевник
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:05
Кочевник написав: Faceless написав:
хоронять
Невже і діючі закриють?
Сподіваюсь, що ні - я нею активно користуюся. Але все може бути
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Faceless
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:32
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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