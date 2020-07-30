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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:31
На гарячке кура сказала что пин-код к тасовской карте можно поменять только в банкоматах тазика. Это правда или кура не знает наверняка?
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Boundless
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:21
Boundless, это правда
Проверял на WC, в чужих банкомат это не сделать — Тася препятствует этому.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:55
Faceless написав:
хоронять
Невже і діючі закриють?
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Кочевник
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:05
Кочевник написав: Faceless написав:
хоронять
Невже і діючі закриють?
Сподіваюсь, що ні - я нею активно користуюся. Але все може бути
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Faceless
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:32
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 01:12
klug написав:
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
наверное таз собирается ввести абонплату за показ и использование этих разделов.
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Alex2007
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:09
Alex2007 написав: klug написав:
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
наверное таз собирается ввести абонплату за показ и использование этих разделов.
У вебі усе поки без змін, але рівень доступності з телефона відверто інший.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:04
Когда ожидать отдельную ветку по izibank?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:32
vitaliy_berdinskikh написав:
izibank
Кто-то уже пользуется?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:47
vitaliy_berdinskikh написав:
Когда ожидать отдельную ветку по izibank?
izibank -- эт тупиковая ветка ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
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