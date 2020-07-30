RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3491349234933494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48

Вкладчик1234 здається рано ще. На сайті нема посилання на додаток і форма з номером на який прийде посилання теж не працює :D
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 08.01.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:24

  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

В описании обновления ж чётко написано: "Bag-fixing" :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1525 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Re: ТАСКОМБАНК

Т2Ю не пущає.
Кочевник
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 16.02.17
Подякував: 271 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3491349234933494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, slasva і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88252)
31.07.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.