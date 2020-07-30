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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48
Вкладчик1234 здається рано ще. На сайті нема посилання на додаток і форма з номером на який прийде посилання теж не працює
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:24
В описании обновления ж чётко написано: "Bag-fixing"
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
Re: ТАСКОМБАНК
Т2Ю не пущає.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:30
Врядли, приложение ещё не доступно, цифры в тарифах местами очень дивные, к примеру по депозитам 16%.
Но О.Банк начали обсуждать задолго до релиза. Вай бы нот?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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