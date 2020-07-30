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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48
Вкладчик1234
здається рано ще. На сайті нема посилання на додаток і форма з номером на який прийде посилання теж не працює
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:24
klug написав:
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
В описании обновления ж чётко написано: "Bag-fixing"
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
Т2Ю не пущає.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:30
Вкладчик1234 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
izibank
Кто-то уже пользуется?
Врядли, приложение ещё не доступно, цифры в тарифах местами очень дивные, к примеру по депозитам 16%.
Но О.Банк начали обсуждать задолго до релиза. Вай бы нот?
Mind the gap.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:53
vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
izibank
Кто-то уже пользуется?
Врядли, приложение ещё не доступно, цифры в тарифах местами очень дивные, к примеру по депозитам 16%.
Но О.Банк начали обсуждать задолго до релиза. Вай бы нот?
А есть ветка по О-банку отдельная?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:54
По вике КБ прилетел ... удалено - вопросы в ЛС, если что.
Востаннє редагувалось ol_zy
в П'ят 31 лип, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:58
ol_zy
, угу. Давааай камон
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:07
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:21
да то заглушка, а не сайт
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:28
klug написав:
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.
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