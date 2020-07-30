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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3491349234933494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48

Вкладчик1234 здається рано ще. На сайті нема посилання на додаток і форма з номером на який прийде посилання теж не працює :D
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:24

  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

В описании обновления ж чётко написано: "Bag-fixing" :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Re: ТАСКОМБАНК

Т2Ю не пущає.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:30

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:izibank

Кто-то уже пользуется?

Врядли, приложение ещё не доступно, цифры в тарифах местами очень дивные, к примеру по депозитам 16%.

Но О.Банк начали обсуждать задолго до релиза. Вай бы нот?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:izibank

Кто-то уже пользуется?

Врядли, приложение ещё не доступно, цифры в тарифах местами очень дивные, к примеру по депозитам 16%.

Но О.Банк начали обсуждать задолго до релиза. Вай бы нот?

А есть ветка по О-банку отдельная?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:54

Re: ТАСКОМБАНК

По вике КБ прилетел ... удалено - вопросы в ЛС, если что.
Востаннє редагувалось ol_zy в П'ят 31 лип, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:58

ol_zy, угу. Давааай камон :)

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:07

Re: ТАСКОМБАНК

Izibank

http://www.izibank.com.ua
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:21

  Kevin написав:Izibank

http://www.izibank.com.ua

да то заглушка, а не сайт :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:28

  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.
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