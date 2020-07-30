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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3492349334943495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:24

  klug написав:
  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.

~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:49

  vollena71 написав:
  klug написав:
  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.

~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось

Дякую за інформацію. На даний момент оновлень у маркеті не бачу. Зараз встановлена версія 2.20.6. Схоже, що треба робити резервні копії важливих додатків перед оновлення - ніколи не знаєш, кому яке смузі у голову вдарить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 3492349334943495
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