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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:24
klug написав: klug написав:
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.
~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:49
vollena71 написав: klug написав: klug написав:
Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?
Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.
~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось
Дякую за інформацію. На даний момент оновлень у маркеті не бачу. Зараз встановлена версія 2.20.6. Схоже, що треба робити резервні копії важливих додатків перед оновлення - ніколи не знаєш, кому яке смузі у голову вдарить.
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