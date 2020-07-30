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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3492349334943495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:24

  klug написав:
  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.

~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:49

  vollena71 написав:
  klug написав:
  klug написав:Після оновлення ТАС2Ю на Андроїд зник розділ з депозитами, а також обмін валют. WTF?

Якщо кому цікаво - допомагає видалення даних застосунку. ТАСька не вміє в апдейти.

~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось

Дякую за інформацію. На даний момент оновлень у маркеті не бачу. Зараз встановлена версія 2.20.6. Схоже, що треба робити резервні копії важливих додатків перед оновлення - ніколи не знаєш, кому яке смузі у голову вдарить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:27

Re: ТАСКОМБАНК

Этот в конец испортившийся банк не присылает ни смс ни пушей по операциям. Вчера заправлялся на ОККО , что там провтыкалось и топливо не полилось. Пошел на кассу выяснять. Они сказали что прошло 30с и пошла операция возврата списанных средств , платите по новой. На руках 3 квитанции две по оплате одна по возврату. От банка не ничего. Потом посмотрел в приложении значиться только вторая оплата и ничего по первой и ни каких пушей, смс. Вывод крайне не надежный банк. Давно не был на кассе тут пришлось сертификат бильше показывать. Если заправщик не подошел у вас до 30 сек чтобы включить пистолет.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:03

  Kevin написав:Izibank

http://www.izibank.com.ua


Весьма занятно, но по КБ полностью уступает Б5 и те же исключения по МСС, хотя, как транзитная карта ок, особенно, если 10% на остаток правда.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:29

  Amid написав:
  Kevin написав:Izibank

http://www.izibank.com.ua


Весьма занятно, но по КБ полностью уступает Б5 и те же исключения по МСС, хотя, как транзитная карта ок, особенно, если 10% на остаток правда.

Не работает.Сайт пустышка рекламная.Даже кюар код на приложение не работает ))).В Гугл плей его тоже не находит.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:07

  vitaliy_berdinskikh написав:Когда ожидать отдельную ветку по izibank?

Откуда узнали? Вроде не было даже анонсов.
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