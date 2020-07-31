~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:24
~ в 15:00 вышло обновление, все восстановилось
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:49
Дякую за інформацію. На даний момент оновлень у маркеті не бачу. Зараз встановлена версія 2.20.6. Схоже, що треба робити резервні копії важливих додатків перед оновлення - ніколи не знаєш, кому яке смузі у голову вдарить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:27
Re: ТАСКОМБАНК
Этот в конец испортившийся банк не присылает ни смс ни пушей по операциям. Вчера заправлялся на ОККО , что там провтыкалось и топливо не полилось. Пошел на кассу выяснять. Они сказали что прошло 30с и пошла операция возврата списанных средств , платите по новой. На руках 3 квитанции две по оплате одна по возврату. От банка не ничего. Потом посмотрел в приложении значиться только вторая оплата и ничего по первой и ни каких пушей, смс. Вывод крайне не надежный банк. Давно не был на кассе тут пришлось сертификат бильше показывать. Если заправщик не подошел у вас до 30 сек чтобы включить пистолет.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:03
Весьма занятно, но по КБ полностью уступает Б5 и те же исключения по МСС, хотя, как транзитная карта ок, особенно, если 10% на остаток правда.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:29
Не работает.Сайт пустышка рекламная.Даже кюар код на приложение не работает ))).В Гугл плей его тоже не находит.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:07
Откуда узнали? Вроде не было даже анонсов.
Востаннє редагувалось Bosstone в П'ят 31 лип, 2020 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:14
Увидел в списке банков на красном форуме, загуглил, нашел страницу на финансе https://finance.ua/ua/org/-/ua/banks/izibank а там и сайт указан.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:20
Re: ТАСКОМБАНК
Теперь понятно, почему порвали с моно
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:49
как раз ничего не понятно
собственик то у этого всего вроде как один
зачем делать - плюс две виртуальных банки?
З.Ы.
интересно эта карта у изи может быть просто дебетной?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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