greenozon написав:хм хм
депозити по 16%? ню ню
http://prntscr.com/trzca3
а шо Вас смущает?
там и больше ставка есть. нужно будет в понедельник пробовать.
или оно уже работает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:25
а шо Вас смущает?
там и больше ставка есть. нужно будет в понедельник пробовать.
или оно уже работает?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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