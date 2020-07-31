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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3493349434953496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:25

  greenozon написав:хм хм
депозити по 16%? ню ню :)

http://prntscr.com/trzca3

а шо Вас смущает?
там и больше ставка есть. нужно будет в понедельник пробовать.
или оно уже работает?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:59

  uaprofi написав:
интересно эта карта у изи может быть просто дебетной?

Судя по описанию эта карта сродни черной монокарке и кредитке Форварда - можно предположить что они будут давать карту с 0 кредитным лимитом и тогда она по сути будет дебетной. Чистой дебетной как белая или всекарта похож нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:38

Re: ТАСКОМБАНК

Не напомните, когда ТАС по ощадному выплачивает проценты?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:00

  Amid написав:Не напомните, когда ТАС по ощадному выплачивает проценты?

Вранці першого робочого дня кожного місяця за попередній місяць.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:23

Re: ТАСКОМБАНК

Когда же запуск?
maxstar
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