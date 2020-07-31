uaprofi написав: интересно эта карта у изи может быть просто дебетной?
Судя по описанию эта карта сродни черной монокарке и кредитке Форварда - можно предположить что они будут давать карту с 0 кредитным лимитом и тогда она по сути будет дебетной. Чистой дебетной как белая или всекарта похож нет.
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