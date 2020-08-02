uaprofi написав: интересно эта карта у изи может быть просто дебетной?
Судя по описанию эта карта сродни черной монокарке и кредитке Форварда - можно предположить что они будут давать карту с 0 кредитным лимитом и тогда она по сути будет дебетной. Чистой дебетной как белая или всекарта похож нет.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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"Хороший" тариф придумал ТАС Перекинул деньги с ощадного на карточный, но так как зачисление на ощадный было сегодня (капнули проценты), то попал на комиссию в размере 1%, минимум 25 грн. Сумма была не большая, так как уже все вывел, упала мелочь пока деньги лежали еще на ощадном - в общем списал себе банк 25 грн комиссии. Красиво жить не запретишь
Может это я один такой олень кто не знал о "новшестве", но банку за такое однозначно минус. Это называется как кинуть клиента ничего не нарушив
omb ну почему-то в других банках такой свинский тариф мне не попадался, тут решили выпендриться - не вопрос, попали в мой личный список г-а-в-н-о-банки все честно
почему я должен отдать банку 1% средств если я хочу ими воспользоваться в первый же день как они мне упали на счет? завтра они придумают что на 2й день комиссия 0,5%, на третий день 0,25% и т.д. Для творчества еще много дней кроме 1го
DmitryZP написав:omb ну почему-то в других банках такой свинский тариф мне не попадался, тут решили выпендриться - не вопрос, попали в мой личный список г-а-в-н-о-банки все честно
почему я должен отдать банку 1% средств если я хочу ими воспользоваться в первый же день как они мне упали на счет? завтра они придумают что на 2й день комиссия 0,5%, на третий день 0,25% и т.д. Для творчества еще много дней кроме 1го
Этот тариф уже больше месяца. Борятся с валютчиками так,что поделать