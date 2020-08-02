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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3494349534963497 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 210 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 49 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 210 Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23 Faceless написав: Этот тариф уже больше месяца. Борятся с валютчиками так,что поделать Этот тариф уже больше месяца. Борятся с валютчиками так,что поделать



Так зачем с ними бороться такими методами? Для этого маржа есть.

Возможно у банк есть надежда что желание поймать хороший курс заставит их постоянно держать деньги на ощадном под мизерные %%. Так зачем с ними бороться такими методами? Для этого маржа есть.Возможно у банк есть надежда что желание поймать хороший курс заставит их постоянно держать деньги на ощадном под мизерные %%. Aps

Повідомлень: 3267 З нами з: 24.06.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 18:37 Faceless со 2го апреля



вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то



упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен



и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги" пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство со 2го апрелявопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-тоупали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоени да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги"пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство DmitryZP Повідомлень: 4007 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 660 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57 Faceless валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги Кешбечные карты! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM Вопросы - в личку! omb Повідомлень: 1778 З нами з: 08.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 19:23

Ferlakur написав: А капитализированные проценты по Ощадному тоже надо мариновать один банковский день, или можно забирать сразу? А капитализированные проценты по Ощадному тоже надо мариновать один банковский день, или можно забирать сразу? А я в свое время поднимал вопрос... Нихто не ответил Ferlakur Повідомлень: 3457 З нами з: 14.10.08 Подякував: 202 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 19:31 DmitryZP написав: Faceless со 2го апреля



вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то



упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен



и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги" пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство со 2го апрелявопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-тоупали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоени да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги"пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство

Вопрос еще один - почему банк проценты кидает на свободный вместо одномоментного зачисления на карту Б5 или какая есть? Разве нет настройки в депозите? Если такой настройки нет - то я бы связался с банком, указав, что получил проценты и хотел из вывести сразу. Дать шанс банку "в порядке исключения" очиститься от грязи.



Одно дело, когда сам кидаешь на ощадный просто чтобы перекинуть на другую свою карту Таса. Другое дело, когда проценты, которые мариновались весь месяц и накапливались, а просто переуинулись уже в один день. Вопрос еще один - почему банк проценты кидает на свободный вместо одномоментного зачисления на карту Б5 или какая есть? Разве нет настройки в депозите? Если такой настройки нет - то я бы связался с банком, указав, что получил проценты и хотел из вывести сразу. Дать шанс банку "в порядке исключения" очиститься от грязи.Одно дело, когда сам кидаешь на ощадный просто чтобы перекинуть на другую свою карту Таса. Другое дело, когда проценты, которые мариновались весь месяц и накапливались, а просто переуинулись уже в один день. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 690 З нами з: 23.07.18 Подякував: 214 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3494349534963497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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