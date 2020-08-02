Так зачем с ними бороться такими методами? Для этого маржа есть.
Возможно у банк есть надежда что желание поймать хороший курс заставит их постоянно держать деньги на ощадном под мизерные %%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:37
Faceless со 2го апреля
вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то
упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен
и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги" пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57
Faceless валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:23
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:31
Вопрос еще один - почему банк проценты кидает на свободный вместо одномоментного зачисления на карту Б5 или какая есть? Разве нет настройки в депозите? Если такой настройки нет - то я бы связался с банком, указав, что получил проценты и хотел из вывести сразу. Дать шанс банку "в порядке исключения" очиститься от грязи.
Одно дело, когда сам кидаешь на ощадный просто чтобы перекинуть на другую свою карту Таса. Другое дело, когда проценты, которые мариновались весь месяц и накапливались, а просто переуинулись уже в один день.
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