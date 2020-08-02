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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23
Faceless написав:
Этот тариф уже больше месяца. Борятся с валютчиками так,что поделать
Так зачем с ними бороться такими методами? Для этого маржа есть.
Возможно у банк есть надежда что желание поймать хороший курс заставит их постоянно держать деньги на ощадном под мизерные %%.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:37
Faceless
со 2го апреля
вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то
упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен
и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги"
пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство
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DmitryZP
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57
Faceless валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:23
А я в свое время поднимал вопрос... Нихто не ответил
Ferlakur написав:
А капитализированные проценты по Ощадному тоже надо мариновать один банковский день, или можно забирать сразу?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:31
DmitryZP написав:Faceless
со 2го апреля
вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то
упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен
и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги"
пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство
Вопрос еще один - почему банк проценты кидает на свободный вместо одномоментного зачисления на карту Б5 или какая есть? Разве нет настройки в депозите? Если такой настройки нет - то я бы связался с банком, указав, что получил проценты и хотел из вывести сразу. Дать шанс банку "в порядке исключения" очиститься от грязи.
Одно дело, когда сам кидаешь на ощадный просто чтобы перекинуть на другую свою карту Таса. Другое дело, когда проценты, которые мариновались весь месяц и накапливались, а просто переуинулись уже в один день.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:15
omb написав:Faceless
валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги
Нет, схемы именно с круговоротом бабла TAS2U и Ощадник, для регионов, где наличный курс заметно выше чем в TAS2U
В кассе курс другой и вечное "доллар надо заказывать"
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Faceless
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:18
Faceless пару раз покупал валюту абсолютно без проблем, насчёт курса - думал одинаковый
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:23
omb написав:Faceless
пару раз покупал валюту абсолютно без проблем, насчёт курса - думал одинаковый
Ну пару раз это не показатель, вряд ли вы системно и постоянно покупали по несколько десятков тыс долл
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Faceless
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