Так зачем с ними бороться такими методами? Для этого маржа есть.
Возможно у банк есть надежда что желание поймать хороший курс заставит их постоянно держать деньги на ощадном под мизерные %%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:37
Faceless со 2го апреля
вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то
упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен
и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги" пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57
Faceless валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:23
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:31
Вопрос еще один - почему банк проценты кидает на свободный вместо одномоментного зачисления на карту Б5 или какая есть? Разве нет настройки в депозите? Если такой настройки нет - то я бы связался с банком, указав, что получил проценты и хотел из вывести сразу. Дать шанс банку "в порядке исключения" очиститься от грязи.
Одно дело, когда сам кидаешь на ощадный просто чтобы перекинуть на другую свою карту Таса. Другое дело, когда проценты, которые мариновались весь месяц и накапливались, а просто переуинулись уже в один день.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:15
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:18
Faceless пару раз покупал валюту абсолютно без проблем, насчёт курса - думал одинаковый
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:23
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:25
А ответ, по-моему, очевиден и лежит прямо на поверхности. Банк наставил капканов и как бы заявляет - "Я очень рассчитываю что часть моих клиентов просто по незнанию или забывчивости будут влетать в эти капканы. Я, банк, люблю превращать своих клиентов в оленей"
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:36
У таса есть еще "сюрпризы" с отображением комиссии в приложении.
Как-то срочно нужно было сделать неск.переводов внутри банка в приложении при плохоньком интернете. В общем условия не для скачивания и изучения пдф. А на память не изучал при какой комбинации с какой карты есть или нет комиссия в тасе. Собственные были на Б5. Думал, что если есть комиссия, она будет указана перед отправкой платежа. А вот фигушки. Комиссию показывало 0 перед платежем, а уже по факту в выписке она была указана отдельной строкой к каждой проводке. Вот я и "настрелял" несколько переводов подряд с "нулевой" комиссией, не дождавшись пока отобразятся проводки, которые часто "подтормаживают" и баланс бывает, далеко не сразу обновляется.
Ну и сейчас некоторые банки "хитрят" в тарифах, разделяя комиссии по карте и по связанным сервисам.
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