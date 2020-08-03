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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3494349534963497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23

  Faceless написав:Этот тариф уже больше месяца. Борятся с валютчиками так,что поделать


Так зачем с ними бороться такими методами? Для этого маржа есть.
Возможно у банк есть надежда что желание поймать хороший курс заставит их постоянно держать деньги на ощадном под мизерные %%.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:37

Faceless со 2го апреля

вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то

упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен

и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги" :) пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57

Faceless валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:23

А я в свое время поднимал вопрос... Нихто не ответил
  Ferlakur написав:А капитализированные проценты по Ощадному тоже надо мариновать один банковский день, или можно забирать сразу?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:31

  DmitryZP написав:Faceless со 2го апреля

вопрос в другом - почему клиент должен платить 25 грн или 1% от начисленных ему банком процентов на ощадный рахунок? имхо это свинство - не важно под каким соусом это подано - борьба с покупателями валюты или еще с кем-то

упали проценты - я хочу ими сразу воспользоваться - логично ведь? но в принципе я уже не хочу, я все отсюда вывел и поэтому абсолютно спокоен

и да - 25 грн комиссии я отнес в графу "банк украл у меня деньги" :) пусть им будет стыдно. Да, честно. Да, согласно интересному тарифу. Но я это называю воровство

Вопрос еще один - почему банк проценты кидает на свободный вместо одномоментного зачисления на карту Б5 или какая есть? Разве нет настройки в депозите? Если такой настройки нет - то я бы связался с банком, указав, что получил проценты и хотел из вывести сразу. Дать шанс банку "в порядке исключения" очиститься от грязи.

Одно дело, когда сам кидаешь на ощадный просто чтобы перекинуть на другую свою карту Таса. Другое дело, когда проценты, которые мариновались весь месяц и накапливались, а просто переуинулись уже в один день.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:15

  omb написав:Faceless валютчик прийдет в кассу и все без комиссии купит, думаю причина - нужны деньги

Нет, схемы именно с круговоротом бабла TAS2U и Ощадник, для регионов, где наличный курс заметно выше чем в TAS2U
В кассе курс другой и вечное "доллар надо заказывать"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:18

Faceless пару раз покупал валюту абсолютно без проблем, насчёт курса - думал одинаковый
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:23

  omb написав:Faceless пару раз покупал валюту абсолютно без проблем, насчёт курса - думал одинаковый

Ну пару раз это не показатель, вряд ли вы системно и постоянно покупали по несколько десятков тыс долл
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:25

  DmitryZP написав:почему я должен отдать банку 1% средств если я хочу ими воспользоваться в первый же день как они мне упали на счет?

А ответ, по-моему, очевиден и лежит прямо на поверхности. Банк наставил капканов и как бы заявляет - "Я очень рассчитываю что часть моих клиентов просто по незнанию или забывчивости будут влетать в эти капканы. Я, банк, люблю превращать своих клиентов в оленей"
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:36

У таса есть еще "сюрпризы" с отображением комиссии в приложении.
Как-то срочно нужно было сделать неск.переводов внутри банка в приложении при плохоньком интернете. В общем условия не для скачивания и изучения пдф. А на память не изучал при какой комбинации с какой карты есть или нет комиссия в тасе. Собственные были на Б5. Думал, что если есть комиссия, она будет указана перед отправкой платежа. А вот фигушки. Комиссию показывало 0 перед платежем, а уже по факту в выписке она была указана отдельной строкой к каждой проводке. Вот я и "настрелял" несколько переводов подряд с "нулевой" комиссией, не дождавшись пока отобразятся проводки, которые часто "подтормаживают" и баланс бывает, далеко не сразу обновляется.
Ну и сейчас некоторые банки "хитрят" в тарифах, разделяя комиссии по карте и по связанным сервисам.
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