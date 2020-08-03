Додано: Пон 03 сер, 2020 22:36

У таса есть еще "сюрпризы" с отображением комиссии в приложении.

Как-то срочно нужно было сделать неск.переводов внутри банка в приложении при плохоньком интернете. В общем условия не для скачивания и изучения пдф. А на память не изучал при какой комбинации с какой карты есть или нет комиссия в тасе. Собственные были на Б5. Думал, что если есть комиссия, она будет указана перед отправкой платежа. А вот фигушки. Комиссию показывало 0 перед платежем, а уже по факту в выписке она была указана отдельной строкой к каждой проводке. Вот я и "настрелял" несколько переводов подряд с "нулевой" комиссией, не дождавшись пока отобразятся проводки, которые часто "подтормаживают" и баланс бывает, далеко не сразу обновляется.

Ну и сейчас некоторые банки "хитрят" в тарифах, разделяя комиссии по карте и по связанным сервисам.