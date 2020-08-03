а уже по факту в выписке она была указана отдельной строкой к каждой проводке.
И в общем балансе трат эта комиссия ещё не отображена. Видимо вылезет потом. Тоже новичек в ТАСе, тарифы конечно читал, но при проводке указывало другие цифры, платёж провел. И только потом, в подробностях платежа увидел конскую комиссию .
Ну попробовал. Организовал кому-то кусочек праздника. Это как входной билет. Надеюсь что оплатил его полностью.
Да, в отделении девочка упорно мотивирует ненужность мне карты "Платівка". Но борьба еще не закончена