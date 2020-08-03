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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3495349634973498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 07:36

Re: ТАСКОМБАНК

а уже по факту в выписке она была указана отдельной строкой к каждой проводке.

И в общем балансе трат эта комиссия ещё не отображена. Видимо вылезет потом. Тоже новичек в ТАСе, тарифы конечно читал, но при проводке указывало другие цифры, платёж провел. И только потом, в подробностях платежа увидел конскую комиссию :).
Ну попробовал. Организовал кому-то кусочек праздника. Это как входной билет. Надеюсь что оплатил его полностью.
Да, в отделении девочка упорно мотивирует ненужность мне карты "Платівка". Но борьба еще не закончена :)
dect13
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:28

Re: ТАСКОМБАНК

Додав віртуальну "Велику пятірку" в гуголь пей. А в неї інша рубашка, не така як в нормальної Б5 :(
Кочевник
 
Повідомлень: 1563
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

  dect13 написав:И только потом, в подробностях платежа увидел конскую комиссию .

Шо за комісія ...звідки і куди йшов плютьожик?
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Повідомлень: 34265
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:56

  Кочевник написав:Додав віртуальну "Велику пятірку" в гуголь пей. А в неї інша рубашка, не така як в нормальної Б5 :(
б5 випускалась у рiзних дизайнах. Попередня моя була не така як зараз. А зараз така як i в гпей

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Alien
 
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:11

Re: ТАСКОМБАНК

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Кочевник
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 16.02.17
Подякував: 272 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:15

Веселенькi кольори ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 419
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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  #<1 ... 3495349634973498
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