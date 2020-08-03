а уже по факту в выписке она была указана отдельной строкой к каждой проводке.
И в общем балансе трат эта комиссия ещё не отображена. Видимо вылезет потом. Тоже новичек в ТАСе, тарифы конечно читал, но при проводке указывало другие цифры, платёж провел. И только потом, в подробностях платежа увидел конскую комиссию . Ну попробовал. Организовал кому-то кусочек праздника. Это как входной билет. Надеюсь что оплатил его полностью. Да, в отделении девочка упорно мотивирует ненужность мне карты "Платівка". Но борьба еще не закончена
dect13 написав:И только потом, в подробностях платежа увидел конскую комиссию .
Шо за комісія ...звідки і куди йшов плютьожик?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Перевод на карту другого банка, по номеру. При совершении платеша комиссия 5грн+чего-то там совсем немного. А уже после прохождения платежа в его деталировке - к этим 5+чего-то там гривням добавилось все как в тарифах -15грн+4,99%. Ну т.е все верно. Но сразу об этом ничего не показывало. Рискнул на вдруг При платеже по реквизитам рисует комиссию правильно(а потом в выписке рисуется как две операции - перевод денег на реквизиты и перевод комиссии на ТАС. Тут все видно сразу было.