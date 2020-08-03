Була проблема, вже виправилигуляйполе написав:Всіх вітаю, не підкажете, раніше при відкритті TAS2U,на сторінці вводу пароля показувало карткові курси обміну валют,а зараз прочерки. Це тільки в мене так,чи якісь глобальні неполадки?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:46
Re: ТАСКОМБАНК
Була проблема, вже виправили
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:16
Нічого нового. Так періодично відбувається. Зверніть увагу, що це не курси ТАС2Ю, а курси у касі. Курси самого ТАС2Ю видно лише безпосередньо на сторінці обміну валют, тому відсутність курсів на першій сторінці - це більше естетичний недолік, ніж реально важлива річ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:32
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