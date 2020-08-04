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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3496349734983499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:46

Re: ТАСКОМБАНК

гуляйполе написав:Всіх вітаю, не підкажете, раніше при відкритті TAS2U,на сторінці вводу пароля показувало карткові курси обміну валют,а зараз прочерки. Це тільки в мене так,чи якісь глобальні неполадки?
Була проблема, вже виправили
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:16

  гуляйполе написав:Всіх вітаю, не підкажете, раніше при відкритті TAS2U,на сторінці вводу пароля показувало карткові курси обміну валют,а зараз прочерки. Це тільки в мене так,чи якісь глобальні неполадки?

Нічого нового. Так періодично відбувається. Зверніть увагу, що це не курси ТАС2Ю, а курси у касі. Курси самого ТАС2Ю видно лише безпосередньо на сторінці обміну валют, тому відсутність курсів на першій сторінці - це більше естетичний недолік, ніж реально важлива річ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:32

  dect13 написав:к этим 5+чего-то там гривням добавилось все как в тарифах -15грн+4,99%. Ну т.е все верно.

Схоже що при переказі власних коштів Ви захопили, ще й кредитні.

Гроші як попали на карту?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:14

  KVV написав:
  dect13 написав:к этим 5+чего-то там гривням добавилось все как в тарифах -15грн+4,99%. Ну т.е все верно.

Схоже що при переказі власних коштів Ви захопили, ще й кредитні.

Гроші як попали на карту?

Гроші кредитні. Так потрібно було. Питання лише у тому - що відразу не показує всі коміссії. Звик до приватів та моно :)
dect13
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:07

dect13 еще раз повторю, читайте либо тарифы, либо ветку форума :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:12

  dect13 написав:Гроші кредитні. Так потрібно було. Питання лише у тому - що відразу не показує всі коміссії. Звик до приватів та моно :)


Не ну тут уж вы сами себя нажухали. Переводить кредитные и думать что будет 5+0.5%??
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:21

Re: ТАСКОМБАНК

  dect13 написав:Гроші кредитні. Так потрібно було.

Тоді вже краще Приват юзати.
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