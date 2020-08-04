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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:46
гуляйполе написав:Всіх вітаю, не підкажете, раніше при відкритті TAS2U,на сторінці вводу пароля показувало карткові курси обміну валют,а зараз прочерки. Це тільки в мене так,чи якісь глобальні неполадки?
Була проблема, вже виправили
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:16
гуляйполе написав:
Всіх вітаю, не підкажете, раніше при відкритті TAS2U,на сторінці вводу пароля показувало карткові курси обміну валют,а зараз прочерки. Це тільки в мене так,чи якісь глобальні неполадки?
Нічого нового. Так періодично відбувається. Зверніть увагу, що це не курси ТАС2Ю, а курси у касі. Курси самого ТАС2Ю видно лише безпосередньо на сторінці обміну валют, тому відсутність курсів на першій сторінці - це більше естетичний недолік, ніж реально важлива річ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:32
dect13 написав:
к этим 5+чего-то там гривням добавилось все как в тарифах -15грн+4,99%. Ну т.е все верно.
Схоже що при переказі власних коштів Ви захопили, ще й кредитні.
Гроші як попали на карту?
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KVV
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:14
KVV написав: dect13 написав:
к этим 5+чего-то там гривням добавилось все как в тарифах -15грн+4,99%. Ну т.е все верно.
Схоже що при переказі власних коштів Ви захопили, ще й кредитні.
Гроші як попали на карту?
Гроші кредитні. Так потрібно було. Питання лише у тому - що відразу не показує всі коміссії. Звик до приватів та моно
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dect13
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:07
dect13
еще раз повторю, читайте либо тарифы, либо ветку форума
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:12
dect13 написав:
Гроші кредитні. Так потрібно було. Питання лише у тому - що відразу не показує всі коміссії. Звик до приватів та моно
Не ну тут уж вы сами себя нажухали. Переводить кредитные и думать что будет 5+0.5%??
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:21
dect13 написав:
Гроші кредитні. Так потрібно було.
Тоді вже краще Приват юзати.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:15
У сумму грейсперіоду за липень тася не зарахувала витрати 31 липня. Чи так і завжди у Тасі, чи готує пастку для клієнта, щоб потім вжарити за непогашення всієї сумми?
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:23
1finanсier
Всегда, кроме Нового года. И 30 число в большинстве случаев также должно быть.
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Vorlon
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