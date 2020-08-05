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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3497349834993500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:08

Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу, що з 7 вересня 2020 року будуть внесені зміни до тарифних пакетів послуг: А саме, зміни стосуватимуться нарахування відсотків на позитивний залишок коштів на рахунках в національній валюті.
Пакети послуг "Велика п'ятірка", "Pudra Card" та "Weekend Card" – 0% (нарахування відсотків відмінено)
Пакет послуг «Пенсійна» - 2,5% річних.
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 06 сер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:10

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