Пакети послуг "Велика п'ятірка", "Pudra Card" та "Weekend Card" – 0% (нарахування відсотків відмінено)
Пакет послуг «Пенсійна» - 2,5% річних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:08
Пакети послуг "Велика п'ятірка", "Pudra Card" та "Weekend Card" – 0% (нарахування відсотків відмінено)
Пакет послуг «Пенсійна» - 2,5% річних.
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 06 сер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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