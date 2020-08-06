Пакети послуг "Велика п'ятірка", "Pudra Card" та "Weekend Card" – 0% (нарахування відсотків відмінено)
Пакет послуг «Пенсійна» - 2,5% річних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:08
Пакети послуг "Велика п'ятірка", "Pudra Card" та "Weekend Card" – 0% (нарахування відсотків відмінено)
Пакет послуг «Пенсійна» - 2,5% річних.
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 06 сер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:48
ramaz тас однозначно идет к успеху
Кешбечные карты!
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:13
Re: ТАСКОМБАНК
Надо тогда будет перестать оставлять деньги на Б5... а... ну да
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:15
Ну почему пофиг? Снизили на 7%, особенно по пенсионкам ( на 7,5) - было 10 станет 2,5. Думаю, что все думающие пенсионеры от них уйдут после этого, ибо одно дело 7% по Б5, необходимой для операциям с валютой, а другое дело - по пенсионкам. Наверное совсем плохо у тигипыча дела идут
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 06 сер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:27
Re: ТАСКОМБАНК
Да везде ж рубят, тут не так много альтернатив на самом деле, куда уходить,чтобы больше было.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:31
Faceless а вот тут Вы не правы, ибо пенсионеры с их пенсионками - это не та область, где надо рубить (сгоряча). Я например, знаю ещё места где по ним платят те же самые 10% и пока не собираются что-нить менять в этой сфере
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:36
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