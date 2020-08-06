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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3497349834993500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:08

Шановні клієнти! Звертаємо вашу увагу, що з 7 вересня 2020 року будуть внесені зміни до тарифних пакетів послуг: А саме, зміни стосуватимуться нарахування відсотків на позитивний залишок коштів на рахунках в національній валюті.
Пакети послуг "Велика п'ятірка", "Pudra Card" та "Weekend Card" – 0% (нарахування відсотків відмінено)
Пакет послуг «Пенсійна» - 2,5% річних.
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 06 сер, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:10

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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:48

ramaz тас однозначно идет к успеху :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:13

Re: ТАСКОМБАНК

Надо тогда будет перестать оставлять деньги на Б5... а... ну да :)
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  Vorlon написав:ramaz
Пофиг!

Ну почему пофиг? Снизили на 7%, особенно по пенсионкам ( на 7,5) - было 10 станет 2,5. Думаю, что все думающие пенсионеры от них уйдут после этого, ибо одно дело 7% по Б5, необходимой для операциям с валютой, а другое дело - по пенсионкам. Наверное совсем плохо у тигипыча дела идут
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 06 сер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:22

Кассандра
Я имел в виду кредитки :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:25

Vorlon та я поняла, но всё-таки не удержалась от реплики :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:27

Re: ТАСКОМБАНК

Кассандра написав:
  Vorlon написав:ramaz
Пофиг!

Ну почему пофиг? Снизили на 7%, особенно по пенсионкам ( на 7,5) - было 10 станет 2,5. Думаю, что все думающие пенсионеры от них уйдут после этого, ибо одно дело 7% по Б5, необходимой для операциям с валютой, а другое дело - по пенсионкам. Наверное совсем плохо у тигипыча дела идут
Да везде ж рубят, тут не так много альтернатив на самом деле, куда уходить,чтобы больше было.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:31

Faceless а вот тут Вы не правы, ибо пенсионеры с их пенсионками - это не та область, где надо рубить (сгоряча). Я например, знаю ещё места где по ним платят те же самые 10% и пока не собираются что-нить менять в этой сфере :idea:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:36

  Faceless написав:Да везде ж рубят, тут не так много альтернатив на самом деле, куда уходить,чтобы больше было.

%% за остаток рубят, комиссиями все обложили.
Хотят заработать все деньги? :?
Как бы без физиков не остаться с таким порывом.
Aps
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