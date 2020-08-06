Якби були нормальні умови, як проблема тримати власні на Віці і користуватися кредитними?
Дарма лякаєте. Вважаю, що це є і мета. Якщо не допоможе, то тоді вже будуть від'ємні ставки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 23:04
Якби були нормальні умови, як проблема тримати власні на Віці і користуватися кредитними?
Дарма лякаєте. Вважаю, що це є і мета. Якщо не допоможе, то тоді вже будуть від'ємні ставки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 06 сер, 2020 23:11
Re: ТАСКОМБАНК
Залишається тільки питання, нащо всі банки виганяють всіх у кеш. Щось зламалось у системі...
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:42
Мають зручніші і передбачуваніші інструменти. Клієнти цікаві лише для кеш-кредитів під 100500% річних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|