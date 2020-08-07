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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 23:04
Vorlon написав:Кассандра
Я имел в виду кредитки
Якби були нормальні умови, як проблема тримати власні на Віці і користуватися кредитними?
Aps написав: Faceless написав:
Да везде ж рубят, тут не так много альтернатив на самом деле, куда уходить,чтобы больше было.
%% за остаток рубят, комиссиями все обложили.
Хотят заработать все деньги?
Как бы без физиков не остаться с таким порывом.
Дарма лякаєте. Вважаю, що це є і мета. Якщо не допоможе, то тоді вже будуть від'ємні ставки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:11
Залишається тільки питання, нащо всі банки виганяють всіх у кеш. Щось зламалось у системі...
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Alex2007
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:42
Мають зручніші і передбачуваніші інструменти. Клієнти цікаві лише для кеш-кредитів під 100500% річних.
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klug
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:51
klug написав:
Мають зручніші і передбачуваніші інструменти.
завжди можна в НБУ вициганити по 6% кредит
як і роблять зараз більшість банків
навіщо їм взагалі оті незрозумілі вічно чогось вимагаючі фізики
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greenozon
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:04
greenozon написав:
завжди можна в НБУ вициганити по 6% кредит
як і роблять зараз більшість банків
навіщо їм взагалі оті незрозумілі вічно чогось вимагаючі фізики
НБУ просит ликвидные залоги, а вот физики верят на слово. )
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Aps
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:11
на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?
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nnallex
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:53
nnallex написав:
на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?
Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:13
clientage написав: nnallex написав:
на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?
Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
Как вариант - одна и та же касса в одном месте
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Faceless
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:24
По результатам проводки по счету по продукту Б5 пополнял сепом. Сейчас уже списалось, можно пополнить c карты коко фарсиком p2p, чтобы сегодня-завтра можно было в магазинах тратить?
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Інкогніто
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:32
Faceless написав: clientage написав: nnallex написав:
на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?
Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
Как вариант - одна и та же касса в одном месте
именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет
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nnallex
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