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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3498349935003501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:04

  Vorlon написав:Кассандра
Я имел в виду кредитки :roll:

Якби були нормальні умови, як проблема тримати власні на Віці і користуватися кредитними?

  Aps написав:
  Faceless написав:Да везде ж рубят, тут не так много альтернатив на самом деле, куда уходить,чтобы больше было.

%% за остаток рубят, комиссиями все обложили.
Хотят заработать все деньги? :?
Как бы без физиков не остаться с таким порывом.

Дарма лякаєте. Вважаю, що це є і мета. Якщо не допоможе, то тоді вже будуть від'ємні ставки.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:11

Re: ТАСКОМБАНК

Залишається тільки питання, нащо всі банки виганяють всіх у кеш. Щось зламалось у системі...
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:42

Мають зручніші і передбачуваніші інструменти. Клієнти цікаві лише для кеш-кредитів під 100500% річних.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:51

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Мають зручніші і передбачуваніші інструменти.

завжди можна в НБУ вициганити по 6% кредит
як і роблять зараз більшість банків
навіщо їм взагалі оті незрозумілі вічно чогось вимагаючі фізики :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:04

  greenozon написав:завжди можна в НБУ вициганити по 6% кредит
як і роблять зараз більшість банків
навіщо їм взагалі оті незрозумілі вічно чогось вимагаючі фізики :)


НБУ просит ликвидные залоги, а вот физики верят на слово. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:11

Re: ТАСКОМБАНК

на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:53

  nnallex написав:на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?

Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:13

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  nnallex написав:на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?

Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
Как вариант - одна и та же касса в одном месте :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

По результатам проводки по счету по продукту Б5 пополнял сепом. Сейчас уже списалось, можно пополнить c карты коко фарсиком p2p, чтобы сегодня-завтра можно было в магазинах тратить?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:32

  Faceless написав:
clientage написав:
  nnallex написав:на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?

Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
Как вариант - одна и та же касса в одном месте :)

именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет
nnallex
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