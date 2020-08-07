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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3499350035013502 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 210 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 49 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 210 Додано: Суб 08 сер, 2020 11:50 nnallex написав: Faceless написав: clientage написав: Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете? Как вариант - одна и та же касса в одном месте Как вариант - одна и та же касса в одном месте

именно, на новой почте один и тот же терминал! именно, на новой почте один и тот же терминал!

Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.

nnallex написав: кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет

Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32100 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2550 раз. Подякували: 3745 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 12:41 Re: ТАСКОМБАНК nnallex написав: Faceless написав: clientage написав: [quote="5032240:nnallex"]на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?

Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете? Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете? Как вариант - одна и та же касса в одном месте Как вариант - одна и та же касса в одном месте

именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет[/quote]Даже на одно коробке (физическом терминале) можно настроить несколько типа профилей. В пушах сверьте, что про терминал написано, могут быть и разные, и соответственно с разными мсс именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет[/quote]Даже на одно коробке (физическом терминале) можно настроить несколько типа профилей. В пушах сверьте, что про терминал написано, могут быть и разные, и соответственно с разными мсс Faceless

Модератор Повідомлень: 27726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1171 раз. Подякували: 6630 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3499350035013502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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