Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.
Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:50
Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.
Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 12:41
Re: ТАСКОМБАНК
именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет[/quote]Даже на одно коробке (физическом терминале) можно настроить несколько типа профилей. В пушах сверьте, что про терминал написано, могут быть и разные, и соответственно с разными мсс
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