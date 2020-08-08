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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3499350035013502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:50

  nnallex написав:
  Faceless написав:
clientage написав:Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
Как вариант - одна и та же касса в одном месте :)

именно, на новой почте один и тот же терминал!

Вы чоо, зарубку на том ПОСе сделали? Это ж переносное устр-во, его за минуту мона в др. город увезти, ну или перепрогр-ть.
  nnallex написав:кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет

Кстати, Тася по Б5/Пудре теперь за это (и за коммун-у!) КБ и не начисляет. Тут обсуждали эти изменения в тарифах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

nnallex написав:
  Faceless написав:
clientage написав:[quote="5032240:nnallex"]на большой пятерке часто перестал начисляться кешбек 1%, а на следующий день в этом же терминале - начисляется! какие мысли?

Как отслеживаете, шо это один и тот же ПОС? Вы номер на чеке сличаете?
Как вариант - одна и та же касса в одном месте :)

именно, на новой почте один и тот же терминал! кстати, раньше за пополнение мобил начислялся кешбек, сейчас тоже нет[/quote]Даже на одно коробке (физическом терминале) можно настроить несколько типа профилей. В пушах сверьте, что про терминал написано, могут быть и разные, и соответственно с разными мсс
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:58

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пожалуйста.
Оплачивала картой Плативка интернет-покупки по Украине, все в порядке.
Хотела купить эл.книгу в России, на сайте есть оплата гривнями, оплата не проходит.
Звонила в колл-центр банка - сказали, даже не видят попытки оплаты.
Ни про лимиты, ни про валюту речь не зашла, а сейчас я засомневалась.
Может я должна была сама спросить?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:30

  Hella написав:Хотела купить эл.книгу в России, на сайте есть оплата гривнями, оплата не проходит.
Звонила в колл-центр банка - сказали, даже не видят попытки оплаты.

Недавно хотел расплатиться на рос.сайте, оплата прошла только картой рос.банка. Такое впечатление, что там не принимают наши карты при онлайн-оплате.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Bosstone написав:Недавно хотел расплатиться на рос.сайте, оплата прошла только картой рос.банка.
Я с таким столкнулся на сайте ozone.ru и сумел обойти это ограничение через оплату добавленной картой в Google Pay.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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